انتهاء موسم حصاد القطن في الشرقية بجني 56 ألف فدان

انتهت محافظة الشرقية من حصاد مساحة 56 ألفا و117 فدانا من محصول القطن منذ بداية موسم الجني في أول شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري 2022، بإنتاجية تتراوح من 9 إلى 11 قنطارًا للفدان الواحد، فيما وصل آخر سعر للقنطار في حلقات التسويق وفق آخر مزاد علني تم عقده بالمحافظة 4165 جنيهًا.

زيادة المساحة المنزرعة 20 ألف فدان

وأوضح المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة في تصريح لـ«الوطن»، أن حقول محافظة الشرقية أصبحت خالية من محصول القطن، لافتًا إلى جني المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القطن بواقع 56117 فدانًا، بمعدل زيادة 20 ألف فدان في المساحات المنزرعة مقارنة بالعام الماضي، وبلغ آخر سعر للقنطار 4165 جنيهًا في حلقات البيع التسويقية.

زراعة قطن صنف جيزة 94

وانطلق موسم الجني من حقول قرية صفيطة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في أول سبتمبر الماضي، وأوضح «نصير» ة أن الوزارة وفرت بذور منتقاة للقطن صنف جيزة 94 المناسب للمناخ في الشرقية، لافتا إلى قدرته على تحمل درجات الحرارة ومقاومته للأمراض فضلا عن كونه غزير الإنتاج وطويل التيلة.

منظومة القطن تواصل العام الرابع

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى لتحسين جودة القطن وتحقيق منافسته عالميا، وذلك بإتاحة التداول على القطن من خلال المزاد العلني وفتح 29 حلقة تسويقية على مستوى مراكز المحافظة، وفتح الباب أمام شركات تجارة الأقطان لرفع سعر القنطار وتحفيز المزارعين على الزراعة.