«إكسترا نيوز» تجري جولة بمستشفيات الشرقية لمتابعة تنفيذ المبادرات الصحية

أجرت قناة extra news جولة خاصة للإعلامية نانسي نور، لاستعراض المبادرات الرئاسية في محافظة الشرقية، وضمت الجولة لقطات مختلفة للأطفال بالمدارس، وأخرى للشوارع والمناطق الزراعة، فضلًا عن لقطات بداخل إحدى المستشفيات.

قسم الأورام بمستشفى السعديين بالشرقية

وبدأت الجولة من مستشفى السعديين المركزي في محافظة الشرقية، وقال أحمد بحلاق، مدير مستشفى السعديين، إنه تم افتتاح قسم الأورام في مارس 2021، حيث وصل إجمالي عدد مرضى الأورام إلى 284 شخص، بينما مرضى جراحات الأورام بلغ عددهم حوالي 356 عملية جراحية متنوعة بين العمليات ذات المهارات الخاصة والعمليات الكبرى.

وتابع «بحلاق»، خلال حواره عبر فضائية «اكسترا نيوز» مع الإعلامية نانسي نور، أن مستشفى السعديين بمحافظة الشرقية مدرج ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بالأورام للقضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل حالات مرضى الأورام من خارج الشرقية، كالقاهرة والقليوبية وبني سويف وجنوب سيناء والإسماعيلية.

«معاملة حسنة وعلاج مجاني بالكامل»

وقالت فاطمة محمد، إحدى مرضى الأورام بمستشفى السعديين، إنها تجد أحسن معاملة في المستشفى منذ بداية رحلة علاجها، كما انها تتلقى العلاج بشكل مجاني، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوداته في مجال الصحة، فضلًا عن طاقم الأطباء والممرضين بالمستشفى لحسن معاملتهم واهتمامهم بها.

بينما، قالت بثينة إبراهيم، مريضة محتجزة بقسم الأورام في مستشفى السعديين، إنها تبلغ من العمر 22 عام وتتلقى العلاج بشكل مجاني، بعد أن حصلت على قرار وزاري وتم تحويلها إلى مستشفى السعديين، مشيدة بدور الفريق الطبي على المستوى العملي والإنساني.