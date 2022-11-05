ندوة بجامعة سوهاج حول تأثير تغير المناخ على زيادة استهلاك الكهرباء

نظمت جامعة سوهاج اليوم ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على إستهلاك الكهرباء ، فضلا عن إعادة تدوير المخلفات الطبية حيث تحدث الدكتور أحمد قاسم، عن تأثير التغيرات المناخية على زيادة استهلاك الكهرباء، حيث يعد عامل تغير المناخ من الأسباب الهامة المرتبطة بأزمة الطاقة الكهربائية، فمن المتوقع أن يشهد العالم ظواهر جوية متقلبة سواء موجات شديدة الحرارة أو البرودة، وموجات الجفاف الشديدة، والتي يمكن أن تفرض تحديات متزايدة أمام قطاع الطاقة العالمي.

التأثير على توليد الطاقة

وأضاف أن مثل تلك التقلبات المناخية المتطرفة قد تؤثر أيضاً على توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي انخفاض القدرة على توليد الكهرباء، لذلك يجب أن تتبني دول العالم مسارات آمنه ومتوازنة للحد من التغيرات المناخية، واتخاذ تدابير وقائية متعددة للحد من ظروف الطقس الحاد، واتباع حلول تقنية وهندسية لكي تتماشى مرافق الإنتاج ونقل الطاقة مع الظروف القاسية، إلى جانب تحسين برامج كفاءة الطاقة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

إعادة تدوير المخلفات الطبية

كما ألقي الدكتور طلعت علي، محاضرة عن إعادة تدوير المخلفات الطبية واستخدامها في صناعة الأسفلت، مؤكداً على مدي اهتمام الدولة بتشجيع إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة المياه، مع مرونة التعامل مع التقلبات المناخية التي تتسبب في العديد من المشكلات الصحية والوفيات، وأيضاً إهدار موارد الدول النامية، مضيفاً أنه لابد من الاستفادة من المخلفات والتخلص منها بطريقة صحيحة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة صديقة للبيئة كمورد اقتصادي هام، وباعتبارها أحد وسائل الحد من تداعيات التغيرات المناخية

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