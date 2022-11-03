جامعة سوهاج تخصص مقرا لعلاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، تخصيص الدور السابع بمبنى مستشفى الجراحات التخصصية الجديد بالمقر القديم للجامعة، ليكون مقراً لعلاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير احتياجات المجتمع الأكاديمي للجامعة من الخدمات الطبية، سواء التشخيصية أو العلاجية.

تقديم خدمات صحية لأعضاء هيئة التدريس

وأكد «عبد الخالق»، أن إدارة الجامعة تحرص دائماً على تقديم وتسهيل وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذويهم، وتوفير الدعم الطبي والمادي لهم، من خلال تقديم التيسيرات العلاجية اللازمة لتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه جار إصدار قراراً بتكليف أحد الأساتذة المتميزين مديراً لمستشفى علاج أعضاء هيئة التدريس، وسيتضمن القرار توليه مهام استكمال متطلبات تأثيث وفرش المقر الجديد بصورة مشرفة.

مقر علاج أعضاء هيئة التدريس

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المقر الذي تم تخصيصه لعلاج أعضاء هيئة التدريس مساحته 1167 مترا، ويضم 5 غرف إقامة مرضى، وجناحي إقامة، و4 عنبر إقامة، وغرفتي عزل، إضافة إلى محطتي تمريض ملحق بها غرفة مهمات نظيفة وغير نظيفة ومخزن للأدوية واستراحة حكيمات، إلى جانب غرفة للكشف و دورات مياه عامة.