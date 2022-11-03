جامعة سوهاج تستقبل وفد «الإمديست» لاستكمال تجهيز مركز ذوي الهمم

استقبلت جامعة سوهاج أعضاء فريق حلم التابع لهيئة «الإمديست» الأمريكية، لاستكمال متطلبات مركز خدمة ذوي الهمم بالجامعة، وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، إن المركز يعتبر إضافة كبيرة للجامعة، وإحدى الخطوات الهامة لتطوير مهارات الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أن المركز سيقدم خدمات تعليمية وتكنولوجية ودورات تدريبية ومنح تعليمية للطلاب ذوي الهمم، لرفع كفاءتهم وقدرتهم على التحصيل الدراسي ودمجهم في العملية التعليمية وتأهيلهم لسوق العمل، وتزويدهم بالأدوات التقنية لتعويض الإعاقة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

استبيانات للطلاب حول المركز

وأضاف الدكتور طارق ذكي مدير المركز، أن فريق «حلم» عقد لقاءات مع عمداء الكليات ذات الكثافة العددية من الطلاب ذوي الإعاقة، وأجرى استبيانات مع طلاب الكليات للتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بالجامعة.

وأوضح أنه جرى توزيع استبيانات للطلاب ذوي الإعاقات للتعرف علي مدي رضاهم عن الخدمات التي تقدمها لهم الجامعة، لرصد الفجوات التي علي أساسها يتم تقديم الاحتياجات الفعلية للتعلم بسهولة ويسر.