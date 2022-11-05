خبير اقتصادي: القارة الأفريقية الأقل تسببا والأكثر تأثرا بتغير المناخ

قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر المناخ أهم قضية دولية حاليا يتفق عليها الجميع، سواء الدول النامية أو الدول المتقدمة، كما أن النسخة الحالية من المؤتمر، بمثابة المؤتمر التنفيذي للسياسات المتفق عليها سابقا، فيما يخص الطاقة المتجددة والنظيفة، ومواجهة الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي سيكون هناك تفعيل للعديد من الاتفاقيات والاستثمارات في هذه المجالات.

مصر تستضيف قمة المناخ ممثلة للقارة الأفريقية بأكملها

وأشار «أنيس» إلى أن مصر تستضيف قمة المناخ ممثلة للقارة الأفريقية بأكملها، وبالتالي مصر تتحدث باسم القارة فيما يخص قضية المناخ، فالقارة الأفريقية تعتبر الأقل تسببا والأكثر تأثرا بتغير المناخ، موضحا أن مصر تطالب الدول المتقدمة باستثمارات مباشرة لتنمية الدول النامية في أفريقيا، كما أن نجاح مصر في ذلك، يُعد إضافة قوية للرصيد السياسي لمصر في القارة.

مكاسب واستثمارات عديدة تعود على مصر

وأوضح الخبير الاقتصادي أن اختيار مصر لتمثيل القارة الأفريقية، يرجع إلى عدة أسباب أهمها أن مصر الدولة الأكثر أمانا واستقرارا وتنظيما في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى قدرة واستعدادية مصر على استضافة هذا الحدث الضخم.

ولفت أنيس، إلى أن هناك عدة مكاسب ستعود على مصر، لاستضافتها مؤتمر المناخ، منها زيادة تدفقات السياحة على مصر في الموسم الشتوي الحالي هذا الموسم، يختلف عما قبله، بسبب ما تعانيه القارة الأوروبية من موجات البرد، ما يدفع المواطنين الأوروبيين إلى الهروب من أوروبا، وقضاء موسم الشتاء في العديد من المقاصد السياحية.

وأشار إلى حدوث العديد من التوقيعات على اتفاقيات، لاستثمارات مباشرة، في ما يطلق عليه بالاقتصاد الأخضر، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر والصناعات غير الملوثة للبيئة، متوقعاً في النهاية، نجاح المؤتمر بسبب الحضور الكبير لأعلى سلطات الدول المشاركة.