عضو «اتصالات النواب»: قمة المناخ COP 27 تعكس قدرات ومكانة مصر عالميا

أكد النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قمة المناخ COP 27 تعكس القدرات المصرية والتطور التكنولوجي في الوصول إلى الطاقة النظيفة بأحدث التكنولوجيات في العالم حيث تستعرض مصر تجربة رائدة وملهمة خلال عرض مشروعات واستثمارات نظيفة في كافة المجالات.

المؤتمر يعكس مكانة مصر عالميا في ظل قيادة سياسية حكيمة

وأضاف النائب، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن المؤتمر يعكس صورة ومكانة مصر عالميا في ظل قيادة سياسية تعي طبيعة المرحلة وتتحرك بحكمة ورشاد، حيث أن التجمع العالمي الكبير بقمة المناخ بشرم الشيخ يعكس مكانة مصر دوليا وليس إقليميا فقط، مشيرا إلى أن القمة تضم قيادات العالم ليستمع الجميع لرؤية مصر التي فرضتها من خلال تنفيذها بمشروعات بيئية ناجحة.

تابع «حتة»، أن قمة المناخ العالمية التي تنطلق أعمالها غداً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة السلام شرم الشيخ المصرية، ستستعرض تجربة مصر ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف وصول مصر إلى الطاقة النظيفة بنسبة 55 % مع نهاية العام المقبل إضافة إلى إنتاج الهيروجين الأخضر وتحول مصر لمركزا إقليميا للطاقة النظيفة وتنفيذ مشروعات في كافة المجالات تستهدف تقليل الانبعاثات والاتجاه إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول إلى الغاز الطبيعي خاصة مع الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج بشكل كبير من الغاز الطبيعي بعد إنتاج حقل ظهر بل وتصدير الغاز الطبيعي.

مصر نجحت في التحول للطاقة النظيفة

وأكد عضو اتصالات النواب، أنه من خلال رؤية الرئيس السيسي المستقلية نجحت مصر منذ فترة بالتحول للطاقة النظيفة منذ فترة طويلة وقبل استضافة مصر قمة المناخ مع الاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث أصبح لديها أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، إضافة للمشروعات الضخمة للتحول الآخر في مجالات النقل والصناعة وغيرها.