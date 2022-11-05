مجلس بطاركة الكاثوليك يناقش قضايا البيئة تزامنا مع قمة المناخ

نظم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليكي بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، لقاء تحضيريًا لمؤتمر المناخ المقرر انطلاق فعالياته غدا بمدينة شرم الشيخ.

المشاركون في اجتماع مجلس الأساقفة

وأقيم اللقاء بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بالتعاون مع مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، وشارك في الاجتماع الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمطران جان ماري شامي، رئيس أساقفة طرسوس شرفًا، والنائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكية.

كما شارك الأب الأرشمندريت رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك، بمصر الجديدة، ومنسق اللقاء، والأب يوسف عبد النور اليسوعي، الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفايز نحال، عضو لجنة العدالة والسلام بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والدكتورة شادن دياب، الباحثة في شؤون البيئة، والخبيرة بالأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الرهبان والراهبات، والشمامسة، وأعضاء مختلف الأنشطة الرسولية.

مناقشة قضايا متعلقة بمؤتمر المناخ

وبدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، أعقبها كلمات الحضور الكريم، ثم مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والمقرر إقامته، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.