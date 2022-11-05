محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبو كبير

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المخطط التفصيلي لمدينة أبو كبير، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضي طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المدينة.

خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية

وأكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

اشتراطات بنائية وتخطيطية لجميع المناطق السكانية

وأوضح محافظ الشرقية أن المخطط الذي تم اعتماده يشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتاً إلى أنه جاء تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.

وشدد محافظ الشرقية على المهندسة سالي حسين، مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، بضرورة الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقي المدن وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

إنهاء مشكلات التنمية العمرانية

من جانبها، أوضحت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن اعتماد المخططات التفصيلي جاء بعد إجراء دراسة متأنية وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لاستخدامها والمساهمة في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد 9 مخططات تفصيلية لمدن «الزقازيق - ديرب نجم - منيا القمح - أبو حماد - مشتول السوق - أولاد صقر - بلبيس - الإبراهيمية - كفر صقر».

وأكدت المهندسة سالي حسين، أنه جار إعداد الدراسات اللازمة للانتهاء من المخططات التفصيلية لمدن القرين وههيا وفاقوس لتحقيق الاستفادة من الحيز العمراني المعتمد لكل مدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.