مخطط عمراني لاستغلال المساحات جانبي الطرق في بناء وحدات سكنية بأسوان

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة ميدانية شملت عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية منها فيله / الشلال / المحمودية ، وكسر الحجر ، وشرق البندر ، والشواربى الجديد ، بالإضافة إلى الشارع الجديد.

ورصد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلقاء تراكمات المخلفات على طريق الشلال / المحمودية حيث أمر المحافظ بتحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية على كل من يتم ضبطه أثناء إلقاء المخلفات سواء من الأفراد أو الجهات المختلفة وخاصة أنه مخطط توسعة هذا الطريق الحيوى البديل لطريق السادات مع ربطه بالمرحلة الثانية وهو المحور والطريق الجديد فيلة / الشلال / الحميات بطول 3.2 كم وبعرض 13 متر ، وذلك بعد تعليمات المحافظ بإضافة 500 متر لمد الطريق حتى السجل المدنى ليربط بذلك هذا الطريق الحيوى جنوب وشرق المدينة بغربها بعد الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فيله / المحمودية بطول 2 كم وبتكلفة 3,1 مليون جنية ، موجهاً إلى إعداد مخطط عمرانى متكامل لإستغلال مساحات الأراضى على جانبي هذه الطرق في إنشاء وحدات سكنية طبقاً للإشتراطات البنائية وذلك لتوفير سكن ملائم للشباب خلال السنوات القادمة.

كما تفقد اللواء أشرف عطية الموقع المقترح لإنشاء المحطة الوسيطة للمخلفات والتي سيتم تنفيذها بإشراف من وزارة البيئة لرفع مستوى منظومة النظافة العامة بالمدينة ، مكلفاً إدارة الحدائق بزراعة الأشجار المناسبة على جانبي هذه الطرق ، مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة تنفيذ أغطية لبالوعات وغرف تفتيش الصرف الصحى من الخرسانة بدلاً من مادة البلاستيك لتحمل الأوزان العالية في الطرق التي تشهد حركة للنقل الثقيل ، فيما تابع أشرف عطية أعمال البنية التحتية الجارية بطرق كسر الحجر والشواربى الجديد والحدادين من أجل إحلال وتجديد خطوط الكهرباء والصرف الصحى ، مشدداً على الإسراع بإنهاء هذه الأعمال تمهيداً للقيام عقب ذلك برصف هذه الطرق الداخلية ، وهو الذي سيتوازى مع رصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 140 مليون جنية .