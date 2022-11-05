قناة «القاهرة الإخبارية»: 40 ألف مشارك بقمة المناخ في شرم الشيخ

رصد مصطفى البرهان مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» آخر استعدادات الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ غدًا، موضحًا أنَّ مدينة شرم الشيخ قد أنهت استعداداتها لوصول عدد كبير من الوفود المشاركة في قمة «COP 27»، القمة التي تشهد مشاركة أكثر من 196 دولة، بعدد يصل لـ40 ألف مشارك، حسب بيانات مكتب منظمة الأمم المتحدة بالقاهرة، فمدينة شرم الشيخ الأيام الماضية كانت قد استعدت من خلال تجهيز كامل لكل أرجاء هذه المدينة لاستقبال هذا العدد الكبير، والوفود المشاركة بقمة المناخ.

250 حافلة نقل ركاب جماعي صديقة للبيئة

وشرح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ الاستعدادات بدأت خلال 5 أشهرالماضية في النواحي اللوجيستية وأيضا رفع درجة الاستعداد بكل أرجاء المدينة من خلال توفير وسائل النقل الذكية التي تعمل بالوقود الذكي، وهو ما أعرب عنه الكثير من المشاركين عن تحول مدينة شرم الشيخ لـ مدينة خضراء.

ولفت إلى توفير نحو 250 حافلة نقل ركاب جماعي، هذه الحافلات التي يعمل نصفها بالغاز الطبيعي والنصف الآخر يعمل بالكهرباء، إلى جانب انتشار عدد كبير من محطات شحن السيارات الكهربائية، هذا بجانب وجود الكثير من التسهيلات والإجراءات التي قدمتها الحكومة المصرية للتسهيل على الوفود المشاركة، سواء داخل القاعات أو خارج القاعات المستضيفة لفاعليات القمة.

القمة الأولى للمناخ انعقدت عام 1995 في برلين

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ قمة المناخ المنتظر أن تنطلق غدا هي القمة رقم 27 وذلك بعد القمة الأولى التي انعقدت عام 1995 في برلين، وكل هذه الدورات التي انطلقت على مدار الأعوام السابقة كانت تهدف إلى البحث عن آليات تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث البيئي، وهذه القمة تركز بشكل خاص على الوصول بمخرجات ومعطيات تؤدي لكيفية بحث العالم ووصوله لنتائج من شأنها الوصول الحقيقي لتقليل الانبعاثات الكربونية.