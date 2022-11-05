عضو «صناعة النواب»: مصر ستطرح العديد من المشروعات البيئية في قمة المناخ

أكد النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التجمع العالمي الكبير بقمة المناخ بشرم الشيخ يعكس مكانة مصر الدولية، مشيرا إلى أن مصر تعتلي في كل يوم مكانة أرفع وترتقي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تبهر العالم في مؤتمر المناخ

وقال قريطم، في تصريحات قبيل مشاركته في مؤتمر المناخ، إن مصر تبهر العالم خلال استضافتها لقمة المناخ العالمية التي تنطلق أعمالها غداً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، حيث جرت استعدادات كبيرة مع بدء مؤتمر cop27، وأصبحت مدينة السلام عديمة الانبعاثات وتسير فيها كل وسائل النقل بالطاقة النظيفة.

وتابع: في مجال الصناعة نجحت مصر منذ فترة في التحول إلى الطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي بديلا لوسائل الطاقة التقليدية، إضافة إلى تبني الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الشمس والرياح، كما نسقت الدولة مع الدول النامية والإفريقية والدول الصناعية لتسهيل التعاون وضخ تمويل المشروعات من الدول الصناعية إلى الدول النامية، وفق الالتزمات بالقمم السابقة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي جعل مصر بؤرة اهتمام ومحط أنظار العالم وتمارس الضغوط حتى يفي المجتمع الدولي بصفة عامة ومؤسسات التمويل العالمية والدول الصناعية الكبرى بتعهداتها المالية، لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة تغير المناخ على الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة.

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس بذل جهودا حثيثة على المستوى الأفريقي لتمثل مصر القارة السمراء بالمؤتمر، ولتوحيد الرؤى للدول الإفريقية وتوحيد المطالب، ومنها التعهدات الدولية ببرامج ومشروعات لمكافحة الآثار البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

مصر تقدم عددا كبيرا من مشروعات الطاقة الخضراء

وأضاف قريطم، أن مصر استعدت من خلال عدد كبير من المشروعات البيئية في كل مجالات التحول الأخضر، سيتم طرحها خلال المؤتمر، فضلا عن تطوير شبكة الطرق القومية وقطاع الطاقة من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.