وصول 7000 مشارك في قمة المناخ إلى شرم الشيخ «صور»

قبل ساعات من انطلاق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27»، استقبلت اللجنة المنظمة للمؤتمر، اليوم السبت، نحو 7 آلاف ضيف على المؤتمر، من مختلف الدول والجنسيات المُشاركة في الدورة 27 من قمة المناخ المُنعقدة في شرم الشيخ، خلال الفترة 6 - 18 نوفمبر 2022.

تخصيص أماكن بمطار شرم الشيخ لإنهاء إجراءات وصول ضيوف قمة المناخ

وحرص أعضاء اللجنة المنظمة بمطار شرم الشيخ الدولي، على تقديم كل الخدمات للمُشاركين فور وصولهم، والرد على جميع استفساراتهم، كما خصصت اللجنة المنظمة للمؤتمر، أماكن لإنهاء إجراءات وصول ضيوف قمة المناخ، وتجهيز استراحات للضيافة، واستراحات كبار الزوار في صالات الوصول الدولي والسفر الداخلي، فضلًا عن تحديد مسارات ووضع علامات إرشادية خاصة للمُشاركين، وتوفير وسائل الانتقال اللازمة لهم من المطار إلى فنادق التسكين، من خلال تخصيص حافلات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، لخدمة ضيوف المؤتمر ونقلهم داخل المدينة مجانًا.

وتتولى اللجنة المنظمة العمل من خلال غرف العمليات المركزية التي تربط بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المشـاركة في المؤتمر، حسب ما جاء في بيان لها منذ قليل، إذ تعتمد على النظام الإلكتروني لمتابعة مختلف العمليات، بداية من وصول الوفود إلى المطار، وحتى حضور الفعاليات في المنطقتين الزرقاء والخضـراء حتى المغادرة.

وقامت فرق العمل باللجنة المنظمة بمتابعة التجهيزات وإنهاء الإجراءات الخاصة بتسكين واستضافة 7 آلاف ضيف بفنادق شرم الشيخ، كما ستعمل اللجنة على مساعدة وخدمة المُشاركين طوال فترة انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ.