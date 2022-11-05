محافظ أسيوط يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية لبحث سبل دعم الأسر الأكثر احتياجا

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في تنفيذ المبادرات الرئاسية في مختلف القطاعات ودعم جهود التنمية ودعم الأسر الأكثر احتياجا في إطار تنفيذ «حياة كريمة».

حضر اللقاء العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والقس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي والشيخ صموئيل باقي صدقة نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي والقس صادق مسعد رئيس مجمع أسيوط، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط.

احتفالية الكنيسة الإنجيلية

وقدم محافظ أسيوط، التهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية على تشريفه وزيارته للمحافظة، معبراً عن سعادته بمشاركته في احتفالية الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيسها وخدمة الكنيسة في أسيوط وافتتاح تجديد قاعة العبادة، مشيداً بالجمع من الحضور للاحتفالية من مختلف القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والذي يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هي بلد السلام والأمان.

المبادرات المنفذة بالمحافظة

واستعرض الدكتور القس أندريه زكي، بعض المبادرات التنموية التي أطلقتها الكنيسة الإنجيلية والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية بالتعاون والشراكة ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها مبادرة «ازرع» بالتعاون مع وزارة الزراعة والتي وصفها بأنها فريدة من نوعها لاهتمامها بالمزارع المصري وتساهم في زراعة 150 ألف فدان إضافي من محصول القمح من خلال التعامل مع 100 ألف مزارع صغير، والذين يمتلكون أو يأجرون 3 أفدنة أو أقل، والتركيز على المزارعين الذين لم يكن في خطتهم زراعة القمح هذا العام، وتتميز بتقديم الدعم الفنى لصغار المزارعين من خلال مدارس حقلية ستنفذ بشكل دوري معهم.

وأكد محافظ أسيوط ـ خلال اللقاء ـ على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030.