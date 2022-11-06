حظك اليوم برج الحمل الأحد 6-11-2022 مهنيا وعاطفيا

يستمد مولود برج الحمل، قوته من إيمانه بذاته وقدراته فهو شخص واثق من نفسه كثيرا، وعملي ومجتهد يحب إنجاز عمله بحماس، ويعمل جاهدا ليكون متميزا في أي مكان يتواجد به أو مهنة يتقلدها وإذا خير بين المال والشهرة يختار الأخيرة، ويتميز بالطبع الحاد ولكنه متسامح وحنون وطيب القلب ومخلص لمن حوله على المستوى الاجتماعي والعاطفي، وهو شخص مليء بالحيوية والاندفاع، ويمتلك ذكاء كبيرا يجعله يستبق الأحداث ويتوقع المستقبل، ومن عيوبه أنه شخص متقلب المزاج ويحب الامتلاك، بالإضافة إلى أنه يغار على الحبيب أو الشريك بشدة.

وفي السطور الآتية، نوضح لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

يتناغم القمر مع المريخ في برجك اليوم، ما يجعلك تلفت انتظار الآخرين وتفتنهم وتجذبهم بشخصية ساحرة ولبقاتك في الحديث، وذلك وفق حظك اليوم لموليد برج الحمل على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

يتواجد القمر في برجك اليوم ما يساعدك على التفكير السليم واتخاذ قرارات سليمة في مسيرتك، وذلك بحسب خبيرة الأبراج والفلك.