حظك اليوم برج الثور الأحد 6-11-2022 مهنيا وعاطفيا

يعشق مولود برج الثور الطعام ويحب الأصناف المختلفة منه ولا يتوقف عن تجربة العديد من الأكلات المختلفة حول العالم، كما أنه يبحث عن الراحة ويحب الهدوء، وهو شخص لديه ثقة في نفسه، وناجح عمليا، ومخلص، ومن عيبوه الغيرة وحب الامتلاك والعناد، وبالنسبة لأنثى هذا البرج فهي تحب الطبخ، والموسيقى، والرومانسية، وتحرص على ارتداء الملابس عالية الجودة من التوكيلات المختلفة.

وفي السطور الآتية، نوضح لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأحد 6 نوفمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

وأشارت خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها، إلى أن القمر يتواجد في منزل مواليد برج الثور الثاني عشر، ما يصيبهم بالتوتر والضغط ويجعلهم يشعرون بانخفاض طاقتهم، لذا يجب عليهم الصمود لمواجهة ذلك والتغلب عليه والعمل في صمت، وعليهم أن يهتموا بصحتهم ويأخذون قسطا وافرا من الراحة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك وفق حظك اليوم، بالتحكم في انفعالاتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية لأحد واحتفظ بأسراك لنفسك.