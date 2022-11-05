تعيين خالد عبد اللطيف نائبا لرئيس جامعة سوهاج.. ولمياء أبو زيد عميدا للتربية النوعية

صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائباً لرئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك تعيين الدكتورة لمياء أبو زيد عميداً لكلية التربية النوعية.

شكر رئيس الجامعة للقيادة السياسية

ووجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، في بيان، التهنئة لكل من الدكتور خالد عمران والدكتورة لمياء ابو زيد متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مهام منصبهما الجديد، كما وجه شكره أيضاً للدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وللدكتورة زينب محمود على ما قدماه لكلية التربية النوعية من جهود خلال الفترة الماضية.

نبذة عن الدكتور خالد عبد اللطيف والدكتورة لمياء أبو زيد

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد اللطيف كان يشغل منصب عميد كلية التربية بجامعة سوهاج بالحرم الجامعي الجديد، والدكتورة لمياء أبو زيد كانت تشغل منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب بجامعة سوهاج بالحرم الجامعي القديم.