سعر قنطار القطن في الشرقية يسجل 4165 جنيها.. وانتهاء موسم الحصاد

بلغ سعر قنطار القطن وفق آخر مزاد علني عُقد في محافظة الشرقية، 4165 جنيها، فيما انتهى حصاد المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القطن والبالغ مساحتها 56117 فدانا، وكان جرى فتح المزاد العلني الخامس بسعر 4018 جنيها للقنطار.

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى عقد المزاد العلني الخامس في محافظة الشرقية، لافتا إلى أن المزاد افتتح على سعر 4018 جنيها سعر قنطار القطن، فيما بلغ آخر سعر لقنطار القطن واختتم به المزاد 4165 جنيها.

الانتهاء من حصاد القطن بالشرقية

وأشار المهندس طلعت حسين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أنه جرى حصاد المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القطن والبالغ مساحتها 65 ألفا و117 فدانا، لافتا إلى مواصلة مديرية الزراعة المزادات العلنية بالمحافظة على مستوى الحلقات التسويقية للبيع تحت إشراف منظومة تنفيذ التداول على القطن بالتعاون مع مديرية الزراعة وحضور شركات تجارة الأقطان.

مضاعفة زراعة 20 ألف فدان

وكانت الشرقية حظت بمضاعفة زراعة 20 ألف فدان من مساحات الحقول الزراعية مقارنة بالعام الماضي، وتخصصت الشرقية في زراعة محصول القطن من بذور منتقاة صنف جيزة 94 المقاوم للأمراض والحرارة وغزير الثمر، وتبلغ الإنتاجية بمتراوح 9 إلى 11 قنطارا للفدان الواحد.

توقعات بارتفاع أسعار قنطار القطن

وأضاف المهندس أشرف طه نصير في حديثه لـ«الوطن»، أن الدولة تسعى لتسويق القطن بأعلى سعر للفلاح، لافتا إلى توقعه ارتفاع سعر القنطار ليصل إلى 5000 جنيه كسعر قنطار القطن في المزادات العلنية المقبلة في المحافظة.