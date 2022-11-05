مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة لطائرة تعمل بالوقود الحيوي المستدام

قال كريم جميل رئيس مجموعة الطيران المشرفة على نقل ضيوف مؤتمر قمة المناخ، إن المبادرة بتسيير رحلة لمصر للطيران، باستخدام وقود حيوي مستدام، خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ، تأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية، ووزارة الطيران المدني، ومصر للطيران، على إيجاد حلول مبتكرة وفعالة في خفض الانبعاثات الضارة، وتنفيذاً لأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، وتعبيراً عن أن قضية تغيير المناخ بالنسبة لمصر شيء مصيري.

وأشار إلى وصول الرحلة رقم ms800 من طائرة «الأحلام» البوينج 787، إلى مطار شرم الشيخ، قادمة من مطار شارل دي جول «باريس»، بالتعاون مع شركة نيستي لصناعة وقود الطائرات الحيوي، باستخدام نسبة وقود حيوي نحو 34%، وتعتبر نسبة مرتفعة جدا لاستخدام الوقود الحيوي المستدام الذي يتميز بانبعاثات أقل بنسبة نحو 80% مقارنة بوقود الطائرات الأحفوري.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، إطلاق أول رحلة تجارية بوقود الطيران المستدام المعروف بإسم «SAF»، من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى مطار شرم الشيخ مباشرة اليوم السبت، بالتعاون مع شركة Neste التي تعد من أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام.

وقال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إن استراتيجية وزارة الطيران المدني تجاه التغير المناخي تهدف إلى تحويل قطاع الطيران إلى «صديق للبيئة» إذ تضع الوزارة في مقدمة أولوياتها الاهتمام بقضايا البيئة والتغيرات المناخية في إطار توجهات الدولة المصرية من خلال خطة طموحة تهدف لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث البيئي ويواكب استضافة الدولة المصرية لمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وتقل الرحلة على متنها وفدا من المشاركين في مؤتمر المناخ، لتسجل مصر للطيران بذلك إنجازاً جديدا على مدار تاريخ الشركة الوطنية العريق باعتبارها من أوائل شركات الطيران في العالم التي تستخدم الوقود الحيوي في الرحلات التجارية، وذلك من خلال خطة واضحة للشركة الوطنية مصر للطيران، في مجال التنمية المستدامة والبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث البيئي، بدءًا من عملية تحديث الأسطول والإجراءات الخاصة بتقليل الوزن على الطائرة والحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام على متن رحلاتها، إذ سيرت الشركة العديد من الرحلات بخدمات صديقة للبيئة بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات بهدف تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة.

ويعد التغير المناخي التحدي البيئي الأكبر الذي يواجه صناعة الطيران المدني لذلك فقد حدد قطاع الطيران واحداً من الأهداف المهمة الطموح طويلة الأجل وهو الوصول إلى «صفر» انبعاثات كربونية من صناعة الطيران المدني بحلول عام 2050، بما يتماشى مع اتفاقية باريس للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، ورغم أن الوقود المستدام واستخدامه ما زال في خطواته الأولى فإنه يمثل أهمية حيوية لمستقبل الطيران وسيلعب دوراً مهما في تحقيق الهدف الطموح الخاص بخفض الانبعاثات من صناعة الطيران من خلال التعاون بين الشركاء نحو مستقبل أكثر استدامة لهذه الصناعة.