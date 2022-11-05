مؤلف المقطوعة الرئيسية لموسيقى مؤتمر المناخ: استخدمت الآلات الشرقية لوضع البصمة المصرية عليها

أعرب الموسيقار هشام خرما، عن سعادته البالغة لوضعه المقطوعة الرئيسية لمؤتمر المناخ المقرر انطلاقه غدا الأحد بمدينة شرم الشيخ.

وقال خرما في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تكليفه بوضع الموسيقى التصويرية لمؤتمر المناخ شرف كبير وعظيم: «وضعت المقطوعة الرئيسية للمؤتمر، بالإضافة للموسيقى التصويرية لفيلم الافتتاح، وأرى أن تلك المهمة شرف كبير وفخر أن أشارك في هذا الحدث العالمي».

تابع هشام خرما: «حاولت خلال وضع الموسيقى أن أعمل على التوازن بين تواجد موسيقى عالمية والبصمة المصرية الشرقية، من خلال أصوات آلات مثل الكولة والعود».

تسجيل الوتريات خارج مصر

وشارك في المجموعة الموسيقية لهشام خرما، مجموعة عازفين من مصر، وجرى تسجيل الوتريات خارج مصر، والصوت مع المطربة العالمية كلارا سوليس - Clara Sorace، التي قدمت الموسيقى التصويرية الغنائية للعبة الشهيرة Assassin’s Creed Valhalla، وشاركت أيضًا بصوتها في العديد من الإعلانات الرسمية مثل مسلسل La Casa de Papel.

هشام خرما وضع موسيقى مسلسل النهاية

يذكر أن الموسيقار هشام خرما، وضع خلال مسيرته عددا كبيرا من المقطوعات الموسيقية المهمة؛ منها مسلسل النهاية، ثم قدم الموسيقى التصويرية لفيلم ماكو عام 2020، الذي يتناول قضية غرق العبارة سالم اكسبريس، وفي 2021، قدم الموسيقى التصويرية لمسلسل سوتس بالعربي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير سوتس.

كما أحيا عددا كبيرا من الحفلات داخل دار الأوبرا المصرية خلال الفترة الأخيرة.