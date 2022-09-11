هشام خرما ونوران أبو طالب يحييان حفلا بمسرح الماركيه 23 سبتمبر

يستعد الموسيقار هشام خرما، والمطربة نوران أبو طالب، لإحياء أجدد حفلاتهما الموسيقية على مسرح الماركيه، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 23 سبتمبر الجاري.

ويجتمع خرما ونوران أبو طالب لأول مرة في سهرة غنائية واحدة بمستهل موسم حفلات مهرجان Non Stop Music الذي يحتضنه مسرح الماركيه، ويشهد سلسلة حفلات شهرية حتى نهاية العام الجاري.

باقة غنائية مميزة لـ نوران أبو طالب خلال حفلها المُقبل

ومن المتوقع أن تطرب نوران جمهورها بمجموعة من أشهر أغنياتها مثل «يا غالي» و«فوازير» ورائعة الكينج منير «شبابيك» ومقتطفات من روائع فيروز، في حين يمتع هشام خرما الحضور بوجبة موسيقية دسمة من أبرز مقطوعاته ومؤلفاته مثل «مراكش» و«اليقين» و«كويست» في تجربة مميزة للموسيقى الحية الإلكترونية والشرقية.

ويفتتح بذلك خرما ونوران بحفلهما المشترك الموسم الجديد لمهرجان «Non Stop Music» الذي يضم مجموعة من الحفلات الغنائية، من بينها حفل لفرقة بلاك تيما وفرقة كايرو ستيبس العالمية.

تفاصيل حفل نوران أبو طالب في مهرجان القلعة

يذكر أن نوران أبو طالب، شاركت في الدورة الماضية من مهرجان القلعة، وأدت مجموعة كبيرة من الأغنيات المختلفة والمتنوعة، من بينها شبابيك لمحمد منير، بناء على طلب الجمهور الذي طلب الأغنية واستجابت لهم نوران، وغنت أيضا «طاير يا هوى» لمحمد رشدي، و«كيفك أنت» لفيروز، و«يا نجمة ساكنة عتمتي»، كما قدمت أغنية لعبد الحليم حافظ بتوزيع جديد.