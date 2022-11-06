التنمية المحلية تدعم مشروعات تربية الأغنام والمواشي بقروض ميسرة

أتاحت وزارة التنمية المحلية قروضًا ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة في القرى والنجوع بحيث يكون الحد الأقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه لمشروعات تربية الأغنام، و25 ألف جنيه لمشروعات تسمين العجول، مع إتاحة دعم يصل لـ60 ألف جنيه لمشروعات وأنشطة أخرى لدعم المرأة والشباب في مشروعاتهم وتحسين دخولهم.

تبسيط إجراءات الحصول على قرض

وأكدت وزارة التنمية المحلية على تبسيط كل إجراءات الحصول على قرض بحيث يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة بشكل لا مركزي في المحافظات حتى يتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق، ويتم التركيز على قرى «حياة كريمة» وتوفير فرص عمل للشباب بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع التركيز على الريف والأماكن الأكثر احتياجا في إطار مواجهة البطالة والفقر وتحسين مستوى المعيشة لأسرهم.

العمل على تمكين المرأة

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه من ضمن خطتها تمكين المرأة وتحديدا السيدة المعيلة وتوفير دخل شهري ثابت لهن، وتعمل الوزارة على رفع مهارات العاملين بإدارات الصندوق بالمحافظات وتنظيم دورات تدريبية لهم في تبسيط الإجراءات للحصول على الدعم وتقديم الإقراض وتحصيل الأقساط، وتم تنفيذ الآلاف من المشروعات في الإنتاج الحيواني والداجني وبيع المواد الغذائية، وملابس ومفروشات ولحوم بيضاء وبيع أعلاف وأسمدة وصناعات بيئية ويدوية، ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يتم تشجيع المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية من خلال منصة «أيادي مصر» للترويج للمنتجات إلكترونيا ويتم حاليا الترويج لأكثر من 1500 منتج لدعم الأسر العاملة والحرفيين ، كما يتم التوجيه بتذليل المعوقات وتسويق المنتجات والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا مما يساهم في زيادة الدخل وفتح أسواق جديدة تدر ربحاً مميزاً.