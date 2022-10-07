حصاد وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع: إزالة تعديات وإقامة مشروعات

أصدرت وزارة التنمية المحلية تقريرا عن الحصاد الأسبوعي لعمل الوزارة في عدد من الملفات، ومنها حصيلة العمل للوزارة على مدار أسبوع مضى.

حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع

- استرداد مليون متر بعد إزالة 7109 مبان مخالف و1422 حالة تعد على الأراضي الزراعية على أكثر من 2000 فدان.

- تخصيص قرابة 3 مليارات جنيه لإقامة مشروعات الخطة الاستثمارية لشمال وجنوب سيناء خلال العام الجاري.

- تنفيذ دورة تدريبية متخصصة لرؤساء الأحياء داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الإيرادات وكيفية العمل على تعظيم دخل الوحدات المحلية.

- بدء تلقي طلبات الراغبين في التقديم للوظائف القيادية بالوحدات المحلية وذلك بالتقديم على موقع الوزارة الرسمي.

شكاوى المواطنين

- تلقي أكثر من 97 ألف شكوى من جانب المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ 4 سنوات.

- وزير التنمية المحلية يشارك في احتفالية 60 سنة محبة وخدمة حيث نظمتها أسقفية الخدمات العامة بحضور البابا تواضروس.

- وزير التنمية المحلية يشارك في الملتقي التسويقي الثاني للتمور بالوادي الجديد.

- تفقد مجمع الخدمات الحكومية وحديقة 30 يونيو بالوادي الجديد بحضور عدد من الوزراء.

- مشاركة وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان في مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

- متابعة مشروع ممشى أهل مصر ومشروع التحول الرقمي في أسوان والسوق السياحي القديم

- مع اقتراب مؤتمر المناخ تجهيز 210 أتوبيسات يعملون بالغاز الطبيعي والكهرباء للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ

متابعة منظومة النظافة

- لقاء وزير التنمية المحلية بـ4 محافظين لبحث آخر مستجدات منظومة النظافة وموقف برنامج حياه كريمة وتحسين مستوي الخدمات للمواطنين، علاوة على متابعة تطورات برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد

- متابعة مواعيد عمل وغلق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش.