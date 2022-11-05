مد فترة التقديم على وظائف التنمية المحلية لمدة أسبوعين.. اعرف الخطوات

وصل عدد المتقدمين لشغل وظائف وزارة التنمية المحلية المتمثلة فى مناصب رؤساء الأحياء والمدن بالمحافظات إلى 1840 متقدم ولم يستوف منهم الأوراق والمستندات سوى 435 متقدمًا.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية مد باب التقديم إلى 21 نوفمبر الجاري بعد أن كان مقررًا غلقه السبت المقبل، لإتاحة الفرصة لكل من تقدم تجهيز وتقديم الأوراق المطلوبة، وكل من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة.

إجراءات التقديم على وظائف التنمية المحلية

وأشارت وزارة التنمية المحلية فى تقرير لها إلى عدة خطوات يتم اتباعها في التقديم لوظائف الوزارة، وهي كالتالي:

- استمرار العمل بالإعلان رقم 1 لسنة 2022 لشغل 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء حتى 21 نوفمبر.

- التقديم لشغل وظائف التنمية المحلية يتم على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg. وموقع وزارة التنمية المحلية الرسمى .

- فتح الباب لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية أمام الكوادر المتميزة لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل داخل الوحدات المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضوابط تقييم المتقدمين لشغل الوظائف

- مسألة تقييم المتقدمين يخضع لعدة معايير منها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار والقدرة على حل مشكلات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية.

- على الراغبين في التقديم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية هنا.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية أعلنت بداية أكتوبر الماضي عن وجود وظائف شاغرة بالإدارة المحلية وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.