حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية بالتفاصيل.. تضمنت 11 محافظة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية التي أعلن عنها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وهي أول حركة يصدق عليها الوزير بعد تولي مهام منصبه في التعديل الوزاري الأخير، وشملت حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية 11 محافظة وترقية ونقل وندب 24 قيادة ورؤساء أحياء ومدن منها القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والإسكندرية وأسيوط والمنوفية والشرقية وجنوب سيناء.

حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية

وتضمنت حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية تعيين اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق، سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، ونقل خالد منصور من منصب رئيس مركز الغنايم إلى رئيس مدينة ومركز صدفا بأسيوط، ونقل محمد صحصاح من رئيس مدينة سانت كاترين إلى رئيس حى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، ونقل أحمد عبدالعظيم رئيس مركز منية النصر لتولى رئيس مركز ومدينة السنبلاويين، ونقل آمال وحيد بركات رئيس مدينة محلة دمنة إلى رئيس مركز ومدينة بنى عبيد .

نقل عدد من رؤساء الأحياء

وشملت حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية نقل عدد من رؤساء الأحياء والمدن بالدقهلية، من نقل صبرى محمد عبده، رئيس حي غرب المنصورة إلى رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، ونقل سمير صدقي لطفي رئيس حى شرق المنصورة إلى رئيس مركز تمي الأمديد، ومحمد أبوالعنين رئيس مركز بني عبيد إلى رئيس مركز ومدينة الجمالية، ونقل هشام أبوالمكارم أحمد رئيس مركز المنزلة إلى رئيس مدينة محلة دمنة، ومتولي عبدالعال متولي رئيس مدينة السنبلاوين إلى رئيس حي غرب المنصورة، وسيد النخيلي رئيس مركز الجمالية إلى رئيس مركز ومدينة دكرنس .

وتناولت حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية عدد من القيادات بمحافظة البحر الأحمر من نقل إيهاب محمد رشاد رئيس مدينة شلاتين إلى رئيس مدينة القصير، وأشرف محمد البيه رئيس مدينة القصير إلى رئيس مدينة الغردقة، وعادل سيد نصر رئيس مدينة حلايب إلى رئيس مدينة شلاتين، كما شملت الحركة محافظة الاسكندرية حيث تم نقل محارب موسى عبدالرحمن رئيس حى شرق الإسكندرية إلى رئيس حى العامرية ثان، وراضى عمار أحمد رئيس مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية إلى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالاسماعيلية.