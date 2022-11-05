محمد ثروت مع هيفاء وهبي في «رمسيس باريس»: قمر الوطن العربي يا صيَّع

نشر الفنان الكوميدي محمد ثروت، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا من كواليس فيلم «رمسيس باريس» والذي يجمعه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وعلَّق «ثروت» على الصور قائلا: كالوسة من كواليس فيلم «رمسيس باريس» مع قمر الوطن العربي هيفاء وهبي يا صِيَّع.

فيلم «رمسيس باريس»

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم.

محمد ثروت في رمضان 2022

وشارك الفنان الكوميدي محمد ثروت في مسلسل دايما عامر الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، ببطولة من مصطفى شعبان ولبلبة وأحمد الشامي وصلاح عبد الله وسينتيا خليفة، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، لمى كتكت، شريف دسوقي وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج مجدي الهواري.