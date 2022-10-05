أغنية ولد للفنانة هيفاء وهبي تحقق نصف مليون مشاهدة في 24 ساعة

اقتربت أغنية ولد للفنانة هيفاء وهبي، من تحقيق نصف مليون مشاهدة، بعد طرحها خلال الساعات الماضية على موقع «يوتيوب» لتكسر حاجز 450 ألف مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتصدرت بها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة لتقدمها قائمة الأعلى مشاهدة على «يوتيوب».

أغنية ولد للفنانة هيفاء وهبي، من كلمات وائل توفيق، وألحان أحمد محي، ميكس وماستر سليمان دميان، والفيديو كليب من إخراج إيلي فهد، وتداول عدد من رواد السوشيال كلمات الأغنية، ومقاطع من الكليب الغنائي، الذي ظهرت خلاله «هيفاء» وهى تعمل سائقة تاكسي.

كلمات أغنية ولد للفنانة هيفاء وهبي

وتتضمن كلمات أغنية ولد للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي غنتها باللهجة المصرية:

ولد أما حتة ولد

عقله يوزن بلد

أصلي في كل حاجة

من يوم ما اتولد

تخاف عليه من الحسد

شكله برج الثور أو عذراء أو يمكن أسد

النظرة دي ليها هيبة

والروح ماهيش غريبة

وتحس كأنه منك

بطريقة صحيح عجيبة

أنا برضه ليا نظرة

بجمع بيها فكرة

ده اللي زي ده بيجي في العمر مرة

عمل اللي يعمل قلق

حاسة قلبي إندلق

حد يلحقني عقلي مني إتسرق

بطل مش كلام مش غزل

دمه زي العسل

منه تاني مفيش

آخر نسخة

المصنع قفل

يعرض فيلم أشباح أوروبا في السينما حاليًا

ويعرض للفنانة هيفاء وهبي، في دور العرض السينمائي حاليًا فيلم أشباح أوروبا، بطولة أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، إخر اج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما تستعد لعرض فيلمها الجديد رمسيس باريس، الذي انتهت من تصوير عددا كبيرا من مشاهده ويشاركها البطولة محمد سلام، حمدي الميرغني، محمد ثروت، مصطفى خاطر، أس أس، تأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسى.