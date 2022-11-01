4 معلومات عن فيلم «رمسيس باريس».. لون جديد تظهر به هيفاء وهبي

تعيش الفنانة هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، آخرها تصوير فيلم «رمسيس باريس» مع المخرج أحمد خالد موسى، وتحضر لأكثر من حفلة خلال الفترة المقبلة، وعدد من الأغنيات تطرحها على بداية العام الجديد.

ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن فيلم «رمسيس باريس»:-

- صور أبطال الفيلم معظم المشاهد في منطقة أكتوبر والحزام الأخضر.

- يتبقى على نهاية تصوير الفيلم 4 أيام كاملة.

- تظهر الفنانة هيفاء وهبي بشكل جديد، يتغير عما ظهرت به في أفلامها السابقة.

- تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت.

أبطال فيلم «رمسيس باريس»

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم.

وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقرر أبطال الفيلم تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتدور الأحداث في إطار تشويقي .

آخر أعمال هيفاء وهبي

ويعرض لهيفاء وهبى حالياً في السينمات فيلم «أشباح أوروبا» الذى تعود به إلى السينما بعد غياب سنوات، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة، عباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.