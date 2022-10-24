محمد ثروت يعتذر عن المشاركة في فيلم محمد هنيدي الجديد

اعتذر الفنان محمد ثروت، عن المشاركة في فيلم محمد هنيدي، الذي يحمل اسم «نبيل الجميل»، نظرًا لانشغاله بتصوير أعمال فنية أخرى.

ويواصل «ثروت» خلال الفترة الحالية تصوير فوازير مع الفنانة دينا الشربيني، وإخراج مجدي الهواري، ومن المقرر عرضها في رمضان 2023.

تفاصيل مسلسل يسرا الجديد

كما يستعد محمد ثروت، لتصوير مشاهده في مسلسل «حمدا لله على السلامة»، بطولة يسرا، وشيماء سيف، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة العدل جروب، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

أبطال فيلم نبيل الجميل

يذكر أن فيلم نبيل الجميل، تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي وبطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر.

يذكر أن آخر أعمال محمد ثروت مسلسل دايما عامر الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وقام ببطولته كل من مصطفى شعبان ولبلبة وأحمد الشامي وصلاح عبد الله وسينتيا خليفة، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، لمى كتكت، شريف دسوقي وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج مجدي الهواري.

كما ينتظر محمد ثروت في الوقت الحالي عرض فيلم «أخي فوق الشجرة» مع رامز جلال، ويشارك في بطولته رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، دينا محسن، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.