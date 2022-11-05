الرئيس القبرصي يصل إلى مصر غدا للمشاركة في قمة المناخ

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة القبرصية، أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس سيغادر متوجها إلى مصر، غدا؛ للمشاركة في قمة المناخ «COP27»، وفقًا لما نقلته صحيفة «سايبرس ميل» القبرصية.

قمة المناخ تنطلق غدا

وسيقدم الرئيس القبرصي مبادرة قبرص لمعالجة تغير المناخ في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط، بالإضافة إلى مداخلته خلال القمة.

وينطلق مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، غدًا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكبر عدد من قادة ورؤساء دول العالم والحكومات، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الحالي.