تزامنا مع قمة المناخ.. زراعة 508 أشجار في شوارع حي العجمي بالإسكندرية

نفذت إدارة الحدائق بحي العجمي بالإسكندرية زراعة أكثر من 508 أشجار بشوارع الحي بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ واهتمام الدولة المصرية بأعمال التشجير بالإضافة إلى تطوير شكل الأشجار المزروعة بالحدائق العامة.

وكان كلف السيد موسى، رئيس حي العجمي وفقا لبيان حي العجمي بالإسكندرية باستمرار أعمال الزراعة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء بنطاق الحي واستكمال أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

أعمال زراعة وتنظيف حدائق بحي العجمي

وترأست المهندسة هبة حلمي وحامد متولي، سكرتيرا عام حي العجمي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة، أعمال الزراعة الآتية:

- زراعة وتشجير أحواض الجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلة القديم.

- زراعة 100 شجرة ايفوربيا.

- زراعة 120 شجرة ريو.

- زراعة 50 شجرة لكافيليم.

- زراعة 80 شجرة ارسين.

- زراعة 50 شجرة فلانجيم.

- زراعة 100 شجرة هيبسكس بالبوابة 8 أمام الهايبر.

- زراعة 50 شجرة هيبسكس بحديقة اللوجيستي.

- أعمال الزراعة في أحواض الجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلة القديم.

- أعمال الزراعة في حديقة البوابة 8 أمام الهايبر بالبيطاش.

استمرار أعمال الزراعة بأحياء الإسكندرية

وأعلنت إدارة الحدائق بحي العجمي عن استمرار أعمال الزراعة واستكمالها حتى تظهر شوارع حي العجمي بشكل أكثر حضاري وتعم المشروعات الخضراء أحياء محافظة الإسكندرية بالكامل.