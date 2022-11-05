رئيس الإمارات يشارك في فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ

أعلنت السفيرة الإماراتية بالقاهرة مريم الكعبي أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دول الإمارات العربية المتحدة، سيصل إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ.

وفد إماراتي كبير يشارك في القمة

وأوضحت، في بيان اليوم السبت، أن أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 تشهد مشاركة وفد إماراتي كبير، مشيرة إلى أن دولة الإمارات سعيدة باستضافة ورئاسة مصر لهذه الدورة من مؤتمر الأطراف الذي يعقد بمشاركة واسعة لأكثر من 100 رئيس دولة ورؤساء حكومات ووزراء، ورؤساء هيئات دولية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب.

انطلاق قمة المناخ غدا

وتعقد فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف، تحت شعار «معا نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة»، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

ونوهت إلى أن دولة الإمارات تستعد لاستضافة أعمال الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر COP 28 خلال العام المقبل 2023.