حزب «حماة الوطن» يطلق المرحلة الثالثة من مبادرته بشأن المناخ

نفذت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء صلاح المعداوي، فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة «حماة الوطن.. حماة المناخ»، بحضور قيادات أمانات المحافظة، بالتزامن مع استعدادات قمة المناخ COP 27، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6 – 18 نوفمبر الجاري.

أهمية مؤتمر COP 27

تهدف المبادرة إلى التوعية بأهمية مؤتمر COP 27، والتعريف بمخاطر التغيرات المناخية، وأهمية استضافة مصر للقمة العالمية السابعة والعشرين للمناخ.

كان في استقبال قيادات أمانة الحزب بالتجمع الثالث، المهندس حسين الأحمدي، رئيس جهاز التجمع الثالث، الذي أشاد بدور الحزب الفعال في خدمة المواطنين، والمهندس أحمد فوزي، رئيس الأحياء، والدكتور عماد عبد المنعم، أمين الصحة بقطاع شرق.

وقال أمين أمانة حزب حماة الوطن بالقاهرة إن المبادرة تشمل جميع قطاعات القاهرة، وإنه تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الفعاليات في قطاع شمال القاهرة، وصولاً لمرحلتها الثالثة في الوقت الحالي.

ترسيخ ثقافة العمل التطوعي في مجال الحفاظ على البيئة

وأوضح أن المرحلة الأولى كانت تتضمَّن تنظيف الشوارع ورفع القمامة كهربائياً، إلى جانب توزيع المنشورات التوعوية الخاصة بالحفاظ على البيئة ومخاطر التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة تشهد ترسيخ ثقافة العمل التطوعي في مجال الحفاظ على البيئة، من خلال التعاون مع أجهزة الدولة في حملات النظافة لرفع القمامة باستخدام السيارات الحديثة المتطورة.

وأضاف المعداوي أن فعاليات المبادرة سيتم اختتامها بمؤتمر تنظمه أمانة القاهرة يحمل نفس اسم المبادرة، وذلك بحضور مسؤولين وخبراء في مجالي المناخ والبيئة.