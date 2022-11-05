خبير اقتصادي: الأمم المتحدة تكفلت تجهيزات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الإقتصادي، إن مؤتمر المناخ عالمي، من المفترض أن يهتم به كل إنسان على كوكب الأرض، لأنه يهتم بالحديث عن التغيرات المناخية التي تؤثر علينا جميعا.

العلم والحلول

أضاف «السيد»، خلال حديثه للإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على «DMC»، أن المؤتمر هذا العام، من الممكن أن نضع له عنوان العلم والحلول، مشيرا إلى أن التكاليف التي تجر حاليا على الأرض، لا تتكبدها الحكومة المصرية، فهو مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة، يتم الإنفاق عليه من الأمم المتحدة والوفود التي تشارك، تختار أماكن الإقامة وتسدد كل التكاليف.

شرم الشيخ صديقة للبيئة

وتابع: «تكلفنا تجهيزات مدينة شرم الشيخ لتحويلها لمدينة صديقة للبيئة، وهذا مهم، لإن هذا يضع شرم الشيخ كنقطة مضيئة على الخريطة السياحية في العالم، لإن الوفود السياحية ستتوجه إلى المناطق الأقل تلوثاً في المستقبل».