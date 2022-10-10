حزب حماة الوطن يدعو إلى تدشين «براند مصري» في صناعة السيارات

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إنّ الحزب لديه آلية للتحضير لأي شيء يدفع عجلة الدولة والقيادة السياسية، وما دعا إليه الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي، مشددًا على أهمية الاقتصاد الأخضر، الذي يعتبر من أهم الملفات عالميا، وبخاصة أن مصر ستستضيف مؤتمر cop 27، مضيفا: «نحن في حاجة إلى تسويق فكرة الاقتصاد الأخضر والبحث عن تكنولوجيا بديلة عالميا صديقة للبيئة».

بنية اقتصادية قوية للدولة المصرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة dmc: «نرى أن يكون لدينا بنية اقتصادية قوية لدولة، وهذه البنية لا تتأتى إلا كما ينادي الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما بتوطين الصناعات وتوطين التكنولوجيا المختلفة، حيث أخذنا على عاتقنا هذا الأمر بمبادرات فيما يخص توطين صناعات كثيرة داخل مصر، على سبيل المثال الصناعات التكميلية في السيارات».

وتابع المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن الحِمل الاقتصادي للاستيراد للصناعات التكميلية يمثل عبئا قويا على الوعاء التجاري والعملة الصعبة للدولة، وبناءً عليه، فإن الحزب يرى أن السبيل إلى ذلك هو الدعوة الحثيثة والقوية داخل الدولة المصرية لصنع ما يسمى بالبراند المصري البديل بنفس الجودة، وذلك في الصناعات التكميلية المصرية للسيارات، وفي كل الصناعات.

جذب رؤوس الأموال

وأكد الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، ضرورة جذب رؤوس الأموال والتعامل مع المستثمر الأجنبي، وإزالة المعوقات والاستفادة من التجارب المماثلة لنا التي استطاعت أن تتغلب على معوقات كثيرة في جذب رؤوس الأموال، والدول قائمة على هذا الأمر من خلال هذا الأمر وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.