خبير سياحي لـ«السفيرة عزيزة»: مصر تنتظر موسما واعدا في الشتاء

قال الخبير السياحي محمد كارم، إن مدينة شرم الشيخ، من أفضل المدن السياحية على مستوى العالم، واليوم أصبحت واحدة من أفضل المدن البيئية، ما يساعد على الترويج لها بشكل أكبر عالميا.

مصر محط اهتمام سياحي

أضاف «كارم»، خلال حديثه مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن الفترة المقبلة تشهد عددا كبيرا من الأحداث السياحية التي تجعل مصر محط اهتمام سياحي من العالم، فهناك رواج سياحي في الغردقة الآن، وأيضاً سيكون في مهرجان الطيور في بورسعيد لمراقبة الطيور المهاجرة، وبالطبع الفترة المقبلة موسم جيد لزيارة الأقصر وأسوان، لذا مصر تنتظر موسما سياحيا واعدا في الشتاء المقبل.

التوعية السياحية للطفل

وتابع الخبير السياحي: أن «الدولة تقوم بجهود كبيرة جدا في مجال السياحة، لذا يجب علينا أن نهتم بالتوعية السياحية للطفل، خاصة أن هذا القطاع السياحي، يعمل به ما يفوق 3 ونص مليون مواطن، لذا يجب أن نربي في الطفل منذ الصغر أهمية احترام السياحة ونقوم بتوعيته بأهمية بلده السياحية ليكون إضافة لها».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.