عروض إضافية للصوت والضوء في معبدي الكرنك وفيلة لتنشيط السياحة

قال الدكتور محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه تنشيطًا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم فقد قررت الشركة إقامة عروض إضافية بمنطقتي الكرنك وفيلة إعتبارًا من اليوم 5 نوفمبر 2022.

مواعيد العروض الإضافية للصوت والضوء بمعبد الكرنك

وطالب، العضو المنتدب التنفيذى لشركة الصوت والضوء والتنمية السياحية خلال الخطاب الذى أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، بضرورة إحاطة الفنادق بمواعيد العروض الإضافية للصوت والضوء ،منوها إلى أن مواعيد العروض بمعبد الكرنك ستكون وفقا للمواعيد التالية:

السبت 5 نوفمبر العرض الإضافي الأول من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 7 مساء.

- السبت 5 نوفمبر العرض الإضافي الثاني من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 8 مساء.

- الأحد: العرض الإضافي الأول سيكون من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 7 مساء ، أما العرض الإضافي الثاني فسيقام في الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء.

- يوم الإثنين: العرض الإضافي الأول سيكون من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 7 مساء ، أما العرض الثاني فسيقام في الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء.

- يوم الثلاثاء: العرض الإضافي الأول سيكون من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 7 مساء، أما العرض الثاني فسيقام في الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء.

يوم الأربعاء: العرض الإضافي الأول سيكون من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 7 مساء، أما العرض الثاني فسيقام في الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء.

- يوم الخميس: العرض الإضافي الأول سيكون من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 7 مساء، أما العرض الثاني فسيقام في الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء.

- يوم الجمعة: العرض الإضافى الأول سيكون من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 7 مساء، أما العرض الثانى فسيقام فى الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء.

أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء

وأضاف خلال الخطاب أنه يتم حضور المصريين والعرب لعروض الصوت والضوء المقامة باللغات الأجنبية بسعر التذكرة للأجنبي، مشيرا إلى أنه يتم تقديم العروض باللغة العربية للمصريين والعرب فقط بسعر التذكرة للعربي وللأجانب بيع التذكرة للأجنبي، موضحا أن عروض اللغة العربية تقام بحد أدنى 30 فردًا بسعر التذكرة العادية.