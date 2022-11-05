«المصري للدراسات الاستراتيجية» يصدر تقريرا عن الآثار المتفاقمة لتغير المناخ على الأرض

أصدر المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، تقريرا جديدا بعنوان «الآثار المتفاقمة لتغير المناخ على كوكب الأرض» للدكتور عمر الحسيني، يصف خلالها التغير المناخي بالزيادة المستمرة في متوسط درجة الحرارة وتأثيرات تلك الزيادة على النظام المناخي للكوكب، ومعرفة الآثار المتفاقمة لهذا التغير على العالم.

النشاط البشري يضيف المزيد من الانبعاثات

وأشارت الدراسة إلى أن الارتفـاع الحالي فـي متوسـط درجـة الحـرارة العالمية يرتبط بالنشـاط البشـري الذي يضيـف المزيد مـن انبعاثـات الغازات الدفيئـة إلـى الغلاف الجـوي، وأهمهـا ثانـي أكسـيد الكربـون والميثـان، وتعمـل تلـك الانبعاثـات علـى تسـخين الهـواء عـن طريـق امتصـاص الحـرارة التـي تشـعها الأرض، مـا يـؤدي إلـى حبـس الحـرارة بالقـرب مـن السـطح، وبالتالي تسـتهلك الأرض طاقة أكبر مـن ضوء الشـمس، ما يمكنهـا أن تشـع مـرة أخـرى فـي الفضاء.