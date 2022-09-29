المركز المصري للدراسات الاستراتيجية يطرح العدد 43 من «تقديرات مصرية»

طرح المركز المصري للدراسات الاستراتيجية العدد 43 من دورية «تقديرات مصرية»، بحسب ما نشر المركز على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

ويناقش العدد 43 من «تقديرات مصرية» العديد من القضايا الدولية والإقليمية والمصرية منها، سيناريوهات الأزمة بين الصين وتايوان، ومستقبل الدور المصري بعد حرب غزة الخامسة، ودلالات العقيدة البحرية الروسية لـ الشرق الأوسط، وكيف تواجه مصر أزمة ارتفاع الأسعار الغذاء في العالم؟، وهل يقترب العالم من كارثة نووية بعد أزمة زابوريجيا؟.