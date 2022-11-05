رئيس حزب الخضر الفرنسي: COP 27 علامة فارقة.. والعالم يواجه خطر التغيرات المناخية من مصر (حوار)

وصل رئيس حزب الخضر الفرنسي جون مارك إلى مدينة السلام شرم الشيخ ضمن أول الوفود المشاركة في قمة المناخ، والتي ستنطلق صباح غد الأحد، في أول زيارة له لمصر حسب تأكيده.

والتقت «الوطن» رئيس حزب الخضر في فرنسا للحديث معه حول أهمية القمة وجدول أعمالها.

وإلى نص الحوار..

الكثير من الشعوب لا تعلم ما هي مشكلة تغير المناخ.. فكيف يمكن تعريف ومواجهة الظاهرة؟

هناك شعوب لا تعلم ماهي مشكلة تغير المناخ رغم أنها مشكلة كبرى تهدد كوكب الأرض نتيجة الاحتباس الحراري وزيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي توجد تغيرات مناخية نتيجة ذوبان الثلوج في القطبين وهذا الذوبان جعل المياه ترتفع في البحار والمحيطات لتهدد مساحات شاسعة من كوكب الأرض بالغرق، وبالتالي لابد من تكاتف المجتمع الدولي للحد من آثار تغير المناخ للحفاظ علي التوازن البيئي.

ما تأثير المناخ على حياة الإنسان؟

الانسان لا يعيش بمعزل عن البيئة، وأي تغير في المناخ يؤثر على حياة الإنسان، وأيضا توجد تشوهات خلقية حدثت في بعض المواليد بسبب التغيرات المناخية التي تعرض لها الكوكب في الفترات الماضية.

مارك: المناخ لابد أن يتوافق مع الطبيعة

هل هناك أي إيجابيات لتغير المناخ؟

تغير المناخ ليس له أي إيجابيات لأن المناخ لابد أن يتوافق مع الطبيعة، ولكن التغيرات التي حدثت تغيرات للأسوأ، وبالتالي ستؤدي إلى انقراض بعض الحيوانات والنباتات وغرق مساحات شاسعة من كوكب الأرض، وبالتالي لا توجد أي إيجابيات.

ما العوامل التي تؤثر في المناخ؟

العوامل المؤثرة في المناخ بشرية وطبيعية، والعوامل البشرية هي تأثيرات الصناعة وزيادة الغازات الناتجة عن المصانع إلى جانب حرائق الغابات.

هل تتوقع أن يساهم مؤتمر COP 27 في الحفاظ على البيئة؟

قمة المناخ علامة فارقة

بالتأكيد قمة المناخ علامة فارقة وهناك زخم كبير على مستوى رؤساء الحكومات ورؤساء الدول والمجتمع المدني، والكل استشعر الخطر وجاء من أجل الوقوف علي القرارات التي سيتم اتخاذها.

من وجهة نظرك كيف تري أجندة مؤتمر cop27 ومدي الاستفادة منها؟

الأجندة جاءت منطقية ومناسبة تماما لتغطيتها كافة المحاور التي يمكن من خلالها مناقشة كافة القضايا للخروج بتوصيات للحفاظ علي البيئة

هل وجود رؤساء دول العالم في COP27 سيكون له تأثير؟

وجود رؤساء الدول في العالم تأكيد على استشعار العالم أجمع للخطر الذي يلاحق الكوكب باعتبارهم المسؤولون عن تنفيذ التوصيات والقرارات التي ستنتج عن المؤتمر.

جئت على متن مركب لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

كيف كانت رحلتك من فرنسا إلى مصر لحضور cop27؟

حضرت من فرنسا إلى مصر عبر المركب لعدم رغبتي في ركوب الطائرات لإيصال رسالة إلى العالم بضرورة تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري ووسائل النقل التي تسبب تلوث البيئة، وسأعود أيضا علي متن مركب.

أعلنت الحكومة الفرنسية مؤخرا التوسع في الاهتمام بملف البيئة واعتباره أولوية؟

الحكومة الفرنسية مهتمة كثيرا بمشاكل البيئة والتغيرات المناخية، وتتناول هذه المشكلة مع الأحزاب والمجتمع المدني التي تنتشر بكثرة في فرنسا، واستضافت فرنسا قليلة مؤتمر محيط 1 وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشته قضايا البيئة التي حولت العالم كله إلى قرية صغيرة، وما يحدث في أي دولة يؤثر على باقي دول العالم، لذلك يجب التكاتف للحد من هذه المخاطر.

هل تزور مصر لأول مرة؟

نعم هي الزيارة الأولى والحقيقة مصر من أجمل بلاد العالم التي تمنيت زيارتها على مدار السنوات الماضية لما تمتلكه من حضارات عظيمة

ما رأيك في مبادرات الحكومة المصرية للحفاظ على المناخ؟

مصر بذلت مجهودا كبيرا على مدار الفترة الماضية، نجحت به إلى لفت أنظار العالم أجمع، واستطاعت استضافة قمة المناخ الحالية، وما حدث في مصر من تغير وتوعية بضرورة الاتجاه نحو المشروعات الخضراء يدعو للتفاؤل، وسنكرم وزيرة البيئة على هامش القمة على دورها الكبير في دعم تقليل التغيرات المناخية.