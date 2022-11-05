علي الهلباوي يغني «مرسال لحبيبتي» لأول مرة مع كايرو ستيبس

خطفت الفرقة العالمية كايرو ستيبس قلوب جمهورها المصري بأجدد حفلاتها في القاهرة بعد غياب، شهده مسرح الماركيه.

كايرو ستيبس تقدم موسيقاه لمدة ساعة ونصف

وسحرت كايرو ستيبس الحضور بموسيقاها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفل الذي شهد تقديمها ما يزيد عن عشر مقطوعات موسيقية من أشهر أعمالها، مثل «كافيه جروبي» و«أرابيسكان» و«نوبيان جروف» وأجدد أعمالها «دهب»، التي صدرت مؤخرا بشكل فيديو كليب تم تصويره في سيناء وقمة جبل سانت كاترين.

كما فاجأت الفرقة الحاصلة على جائزة الجاز الألمانية العالمية جمهورها المصري باستضافتها المطرب علي الهلباوي الذي شاركها في تأدية أغنيته الشهيرة «مرسال لحبيبتي» وذلك بتوزيع موسيقي جديد على طريقة كايرو ستيبس لأول مرة بمزجها مع مقطوعة «سلطان»، بجانب تقديمه مقطوعتها المعروفة «أرابيسكان» مع مزيج من قصيدتي «يا محرقا في النار» و«زدني بفرط الحب» في ظهور استثنائي شهده الماركيه.

حفل كان كاملا للعدد

وحمل الحفل لافتة كامل العدد وشهد مفاجآت أخرى بتقديم كايرو ستيبس مقطوعتها الموسيقية الجديدة «صعيدي» مع عرضها الكليب الجديد لها تم تصويره في الفيوم، بحانب استضافة الفرقة لعازف الجيتار أوسو لطفي، أحد مؤسسي فرقة «إتش أو إتش» الذي شاركها في عزف إحدى مقطوعاتها.

ووضعت كايرو ستيبس بهذه الإطلالة لمستها الموسيقية ضمن موسم حفلات مهرجان Non Stop Music، الذي شهد توليفة منوعة من الألوان الغنائية هذا العام، منها حفلات مسار إجباري ووسط البلد وهشام خرما وبلاك تيما ونوران أبو طالب، ويشهد مطلع ديسمبر الحفل المنتظر للنجمة أنغام.