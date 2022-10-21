نوال الزغبي تشعل استديو «أنغام» بباقة من أجمل أغانيها.. (فيديو)

قدمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي باقة من أنجح أغانيها، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام.

ومن بين الأغاني المميزة التي قدمتها نوال الزغبي خلال استضافتها بالبرنامج منها أغنية «الليالي» كلمات خالد منير وألحان محمد رحيم.

كما قدمت خلال استضافتها بالبرنامج أغنية «الناس العزاز» رؤية موسيقية محمد العشي.

ومن بين الأغاني المميزة التي قدمتها نوال الزغبي خلال استضافتها بالجزء الأول بالبرنامج، وعرض أمس، ميدلي لأغانيها القديمة مثل أغنية «حبيبي يا ليل» كلمات أحمد شتا، وألحان صلاح الشرنوبي، وأغنية «نص القلب» كلمات نزار فرانسيس، وألحان سمير صفير، وأغنية «ما ندم عليك» كلمات صفوح شغاله، وألحان جورج مارديروسيان.