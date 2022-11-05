وزير الصحة يتفقد مستشفى التأمين الصحي ببني سويف ويشيد بجودة الخدمات

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجودة الخدمات الطبية، وانتظام العمل بالعيادات المسائية بمستشفى التأمين الصحي، بمحافظة بني سويف، حيث تم تشغيل 8 عيادات، والتي قدمت خدمات الفحص ولعلاج لـ 6 آلاف و343 مواطنا، بمتوسط 750 مواطنا يوميا، منذ تشغيلها في 24 أكتوبر 2022.

الهيكل الوظيفي للمستشفى المقام على مساحة 4500 متر مربع

جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية التي أجراها الوزير، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي للمستشفى المقام على مساحة 4500 متر مربع، ويتكون من مبنيين رئيسيين، ومبنى رابط، بسعة إجمالية 172 سريرا داخليا، و9 أسرَّة للعناية المركزة، و7 أسرَّة رعاية قلب، ووحدة قسطرة قلبية، و14 حضانة، و32 ماكينة غسيل كلوي، كما تفقد وحدة القسطرة القلبية، ورعاية القلب، والرعاية المركزة، والحضانات.

استكمال أعمال المرحلة الخامسة لتطوير المستشفى

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مشروع استكمال أعمال المرحلة الخامسة لتطوير المستشفى، وتشمل (الدور الأول، الأرضي، البدروم) بالمبنى الرابط والعمليات، حيث بلغت نسبة الإنجاز 40%، بتكلفة 25 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الوزير أكد أهمية المستشفى من حيث الموقع الجغرافي، حيث يخدم 3.4 مليون مواطن من سكان محافظة بني سويف، منهم ما يقرب من مليون و625 ألف منتفع بخدمات التأمين الصحي، إلى جانب خدمات اللجان الفنية التخصصية التي تم تقديمها للمنتفعين خلال عام 2022، ومنها لجنة القلب التي استقبلت 4 آلاف و396 مواطنا، والأورام 5 آلاف و995 مواطنا، وأورام الكبد 1243 مريضا، وأمراض الدم 4 آلاف و52 حالة.

ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مضيفا أن الوزير تأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والبلازما، وأكياس الدم بجميع الفصائل، كما اطمأن على توافر القوى البشرية بجميع التخصصات الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية على مدار الـ 24 ساعة.

يُذكر أن المستشفى، قدم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، 10 آلاف و749 جلسة غسيل كلوي، وأجرى 5 آلاف و515 جلسة علاج كيماوي، بتكلفة 21 مليون جنيه، إلى جانب إجراء 8 آلاف و47 عملية جراحية.

رافق الوزير خلال جولته اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد يوسف وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور رمزي منير مدير عام المكتب الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، أجرى جولة تفقدية، صباح اليوم السبت، بمحافظة بني سويف، زار خلالها (مستشفى الواسطى المركزي، مستشفى إهناسيا التخصصي، مشروع تطوير مستشفى بني سويف المركزي، مستشفى صدر بني سويف).