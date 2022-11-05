وزير الصحة يتفقد مشروع مخازن الأدوية في مستشفى الأمراض الصدرية ببني سويف

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، سير العمل بمستشفى الأمراض الصدرية بمدينة بني سويف؛ لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى وذلك ضمن عدد من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير بشكل دوري، لمتابعة المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية.

وزير الصحة يتفقد أقسام مستشفى الصدر

وتفقد الوزير والمحافظ بعض أقسام المستشفى، واستمع لعرض موجز عن أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمرحلة الأولى وشملت إنشاء عناية مركزة بطاقة 23 سريراً، وجرى دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتحويلها من عناية متوسطة إلى عناية مركزة، وذلك ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى.

فيما تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة، أعمال تطوير الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا مهما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة الأمراض.

وزير الصحة يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع مخازن الأدوية بمسشتفى الصدر ببني سويف

كما تفقد الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي للمشروع مخازن الأدوية بالمستشفى الذي يمثل إضافة مهمة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية في مجالات توفير احتياطي إستراتيحي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في مواجهة أية تداعيات طارئة في القطاع الصحي، لاسيما وأن المخازن يتم تصميمها بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث نظم تخزين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك ضمن 5 مشروعات لإنشاء مخازن الأدوية يجرى تنفيذها بمستشفيات: ببني سويف والفشن والواسطى وشاطر زادة بإهناسيا.