محمود محيي الدين لقناة القاهرة الإخبارية: مصر اقترحت حلولا للمشكلات المالية العالمية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن مصر وضعت عدة مقترحات للمشكلات المالية، بدأت بالحوكمة والتمثيل المتناسب مع التطورات الاقتصادية، بالإضافة لتدعيم المؤسسات الأممية الدولية ماليا، حتى تستطيع القيام بدورها وتراجع رؤوس أموالها وحوكمتها، وقدرتها على المساندة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتبقى على 2030 أقل من 8 أعوام.

تدعيم مؤسسات التنمية الدولية

أوضح «محمود محيي الدين»، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوي، المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تدعيم مؤسسات التنمية الدولية وزيادة قدرتها على مساندة مشروعات التنمية، وإتاحة الفرصة للدول التي أصبح لها شأن دولي كبير، يؤدي لزيادة إمكانية الوصول لحلول سريعة للمشكلات البيئية، لافتا إلى أن المشكلة ليست في التمويل فقط، وإنما ترتبط بالسياسيات العامة المقترحة، التي لا تتوافق مع ما هو مطلوب في كثير من الحالات.

وجود نهج أكثر عدلا وتشاركية في اتخاذ القرار

وأشار الدكتور محمود محيي الدين، إلى أنه لابد من وجود نهج أكثر عدلا وتشاركية في اتخاذ القرار، خاصة مشاركة الدول العربية والأفريقية على المستوى الدولي، لافتا إلى أن هناك محاولة للابتعاد عن المجالات التي تزيد الأزمات وتجنب الأضرار مقدم على جلب النفع، والعالم يحاول التخارج من المشكلات السابقة لكورونا، مع محاولة البعد زيادة التخضم وزيادة الركود والمديونية، والأزمات الصحية وتداعياتها، والبحث عن سبل التعاون الدولي في مجال مكافحة آثار التغيرات المناخية، فلن تستطيع أي دولة الوصول لحل في حال عملها بشكل فردي، ولابد من التعاون الدولي ليكون العام المقبل، أفضل حالا من الأعوام الماضية.