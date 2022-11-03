«قصور الثقافة» تطلق المرحلة الثالثة من «ابدأ حلمك» في 4 محافظات

قال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنّ مشروع «ابدأ حلمك» والذي يهدف إلى تدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء وإعداد الممثل الشامل، مستمر ويتم استكمال المشروع إذ ستكون المرحلة الثالثة من المشروع في 4 محافظات هي «قنا، البحيرة، المنيا، شمال سيناء»، خلال الفترة المقبلة.

ونظمت قصور الثقافة أمس حفل تخرج الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية من المشروع «ابدأ حلمك»، من خلال فرع ثقافة الجيزة، وذلك على مسرح مركز الجيزة الثقافي والذي بدأت فعالياته في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الجاري.

ابدأ حلمك مشروع قومي

وتابع «عطوة»، أن الورشة ضمت 19 بنتا، و21 ولدا، وتقدم إليها 1397 متدربا وتم قبول 100 متدربا، واستمرت التدريبات قرابة العام من مايو 2021 واستمرت حتى فبراير الماضي.

وأضاف عطوة لـ «الوطن»: «يتم التدريب مجانا على أيدي متخصصين في الدراما، والرقص، والموسيقى والغناء، السينوغرافيا، والتمثيل، وسيقام حفل آخر بدار الأوبرا المصرية يتم فيه تسليمهم شهادات التقدير».

نشر منظومة القيم الإيجابية

جدير بالذكر إن «ابدأ حلمك» مشروع قومي يهدف لنشر منظومة القيم الإيجابية المجابهة للتطرف من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي.

كما يسعى لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمي إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع.