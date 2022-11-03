رئيس «قصور الثقافة»: نستعد للمشاركة بعروض فنية في قمة المناخ

توجه المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى مدينة شرم الشيخ اليوم للوقوف على آخر استعدادات مشاركة الهيئة ضمن قطاعات الوزارة في الفعاليات التي تقام على هامش انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، التي تنطلق في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

قصور الثقافة في قمة المناخ

وأضاف «عطوة»، في تصرح خاص لـ«الوطن»، أن الوزارة تُجهز حاليا مشاركات قصور الثقافة، في قمة المناخ وإن الإدراة المركزية للشؤون الفنية بقيادة الفنان أحمد الشافعي، تستعد للمشاركة بعدد كبير من العروض الفنية المتنوعة.

وأكمل: في إطار تعاون الوزارة مع المحافظة يتم إعداد المسارح المناسب لتقديم العديد من العروض الفنية، والاستعراضية، والغنائية المختلفة، وجميعها تعبر عن الفلكلور المصري، وتعكس ثقافة المجتمع المصري بشكل عام والمجتمع السيناوي بشكل خاص.

شرم الشيخ تستضيف مؤتمر تغير المناخ

وتستضيف شرم الشيخ، مؤتمر تغير المناخ COP-27، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبرالجاري، وذلك بمشاركة دولية واسعة من شتى أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ.

يشار إلى رئاسة مؤتمر COP-27 أعلنت عن العديد من المبادرات التي سيتم إطلاقها في المؤتمر، ومنها المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم، ومبادرة العمل المناخي والتغذية، والعمل بشأن المياه والتكيف والقدرة على الصمود، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، ومبادرة التخلص من النفايات العالمية بحلول عام 2050، ومبادرة التحول في الطاقة العادلة والميسورة التكلفة في أفريقيا.

وكذلك مبادرة الحياة اللائقة من أجل أفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ، والاستجابات المناخية للاستدامة، وأولويات المرأة الأفريقية للتكيف مع تغير المناخ، ومبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية، إضافة إلى مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي.