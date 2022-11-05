سحر الجعارة تشيد بعدد «الوطن» عن قمة المناخ: تجربة شابة ومبهرة وملهمة

أشادت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة بعدد جريدة «الوطن» غدا، والذي يسلط الضوء على آخر استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ «COP27».

مصر تحتضن العالم

وكتبت سحر الجعارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وَقَفَ الخَلقُ يَنظُرونَ جَميعاً.. كَيفَ أَبني قَواعِدَ المَجدِ وَحدي، مصر تحتضن العالم في قلب مدينة السلام شرم الشيخ ؛ قمة المناخ COP 27».

وتابعت: «المصريون يخاطبون العالم بست لغات رسمية معتمدة من الأمم المتحدة».

تجربة شابة مبهرة

وواصلت: «تجربة شابة مبهرة وملهمة تقدم للعالم سيمفونية أخبار ومتابعات وتحليلات حول القمة» .

واستكملت: «حين يعلو صوت الوطن تعانق الأجراس الآذان وترفرف حمامة السلام في سمائنا» .