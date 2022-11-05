رئيس وزراء باكستان يصل شرم الشيخ للمشاركة فى قمة المناخ

وصل رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف مدينة شرم الشيخ، اليوم، وذلك للمشاركة في قمة المناخ COP 27.

ويرافق رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري، وأعضاء آخرين من مجلس الوزراء وكبار المسؤولين.

شريف يشارك في جلسة «تغير المناخ والاستدامة بالمجتمعات الضعيفة»

جاء ذلك بناءً على دعوة من الرئاسة المصرية للقيادة الباكستانية لحضور مؤتمر COP 27، حيث يشارك رئيس الوزراء الباكستاني أيضًا نظيره النرويجي في اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول «تغير المناخ والاستدامة بالمجتمعات الضعيفة» في 8 نوفمبر 2022.

قمة المناخ تنطلق غدا

كما يشارك رئيس الوزراء الباكستاني في فعاليات أخرى رفيعة المستوى، بما فى ذلك المائدة المستديرة للأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق أنظمة الإنذار المبكر لخطة العمل التنفيذية، وقمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء في 7 نوفمبر التي يستضيفها ولي العهد ورئيس وزراء السعودية الأمير محمد بن سلمان.