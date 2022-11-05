استعدادات رفيعة المستوى لاستقبال ضيوف قمة المناخ في شرم الشيخ

استعدادات مكثفة وعلى أعلى مستوى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية لاستضافة ضيوف قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في مدينة السلام والسحر والجمال شرم الشيخ، على مستوى المطارات والميادين والشوارع ووسائل النقل والمناطق والمؤسسات الخضراء.

الطيران المدني

وزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعة رفعت درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى وجميع الجهات المعنية، لتقديم جميع التيسيرات لضيوف مصر، وتم تشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات للعمل على مدار 24 ساعة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة القادمة لمطارى شرم الشيخ والقاهرة.

مطار القاهرة

خصصت شركة ميناء القاهرة الجوى كاونترات لإنهاء إجراءات وصول الوفود وتجهيز استراحات للضيافة واستراحات كبار الزوار فى صالات الوصول الدولى والسفر الداخلى، ووضع علامات إرشادية خاصة للوفود بصالات الوصول الدولى والسفر الداخلى وتوفير «شاتل باص» بين مبانى مطار القاهرة الثلاث (1 و2 و3) لنقل الوفود المشاركة.

مطار شرم الشيخ

أنهى استعداداته لاستقبال وفود المؤتمر بعد أن تم تطويره ليستوعب 10 ملايين راكب سنوياً بدلاً من 7٫5 مليون راكب وزيادة مواقف انتظار الطائرات إلى 67 موقفاً لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة إلى مطار شرم الشيخ، كما تم تخصيص كاونترات ومسارات للوفود المشاركة مع وضع جميع اللافتات الإرشادية واللوجو الخاص بالمؤتمر بجميع صالات الوصول والسفر.

ميدان السلام الأيقوني

تبلغ مساحته نحو 40 ألف م2، تم رفع كفاءته بالكامل، من خلال تزويده بمنظومة حديثة لأنظمة الإنارة والصوت، تُضاهى ما يتم فى معظم الميادين العالمية، وبما يعكس بهاء الهوية البصرية للمدينة. ويعد مقصداً سياحيّاً مهماً تبدأ منه الرحلات السياحية بالمدينة، كما يجذب زوار شرم الشيخ، حيث يضم ممشىً، ومسرحاً من المقرر أن يشهد تنظيم عدد من الفعاليات أثناء فترة انعقاد مؤتمر المناخ.

مصر للطيران

تعد الناقل الرسمى لمؤتمر المناخ وتنظم نحو 250 رحلة بين مطارى القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاد القمة لنقل نحو 40 ألفاً من المشاركين فى المؤتمر بأحدث طائرات الشركة، إلى جانب رحلات مباشرة إلى مطار شرم الشيخ من لندن، باريس، فرانكفورت، ميونخ.

غرفة عمليات مركزية

مسئولة عن إدارة الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجيستية للدورة الـ27 لمؤتمر المناخ، وتتولى الربط بين مختلف الجهات والوزارات والشركات المشاركة فى حضور المؤتمر، ويقوم بإدارتها اللجنة المُنظمة لمنتدى شباب العالم، لما لديها من خبرات فى إدارة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، خاصة التى يوجد بها تمثيل دولى من الرؤساء والشخصيات الدولية المؤثرة.

المنطقة الزرقاء

تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداثاً جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التى يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة. وتشمل الركن المخصص للتسجيل بالمنطقة الزرقاء، والقاعات المخصصة للإعلاميين والصحفيين، كما تشمل القاعات المخصصة لمسئولى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة.

المنطقة الخضراء

تقع بمحيط المركز الدولى للمؤتمرات بشرم الشيخ، وتشمل عدة أقسام خاصة بالوزارات والهيئات والشركات ومؤسسات المجتمع المدنى، وتتضمن مساحات لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية فى مجالات المناخ، ومساحات للمعارض والأنشطة غير التجارية المرتبطة بالعمل المناخى، ومساحة للأنشطة الثقافية تضم منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية، وأماكن لإقامة أنشطة للتوعية ومنطقة للابتكار والعلوم.

المستشفى الدولي

شهد تطوير أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات والقسطرة، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، لتكون فى حالة استعداد دائم للتعامل مع الطوارئ والحالات الأخرى للوفود المشاركة بمؤتمر المناخ. يتضمن المستشفى وحدة للتشخيص والاتصال الطبى عن بُعد، وجارٍ تحويله لأول نموذج مستشفى خضراء فى مصر (صديق للبيئة)، ضمن استعدادات استضافة COP27.

المستشفى الميداني

يقع داخل نطاق المركز الدولى للمؤتمرات بشرم الشيخ، الذى سيشهدُ فعاليات قمة المناخ، ويوفر الخدمات والرعاية الصحية للوفود المشاركة على مدار 24 ساعة، ويتم تشغيله لأول مرة فى مصر للتأمين الطبى للمؤتمرات والأحداث المهمة، ويعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة، ويشمل 4 أسرّة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلى، و4 أسرّة عناية مركزة، بجانب غرفة عمليات متكاملة.

أوتوبيسات كهربائية

110 أوتوبيسات ستستخدم فى مدينة شرم الشيخ لانتقالات ضيوف COP27، وجرى تركيب هويات بصرية لها وتتميز بتصميم عصرى وتتوافر سبل الراحة والرفاهية بها وتصل نسبة المكون المحلى بها لأكثر من 60%. وهى من إنتاج وزارة الإنتاج الحربى بمواصفات وجودة عالمية.

الممشى السياحي

تم تنفيذه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بطول 6كم على الجانبين بطريق السلام، ويتضمن بوابة أيقونية، ومساراً للدراجات وأحواضاً للزراعات، ومساراً للمُشاة، بجانب إقامة محلات تجارية بمساحات متنوعة.

السياحة والترفيه

المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة والسائحين من دول العالم، بما يليق بمكانة مصر السياحية بين مصاف دول العالم، وفرق عمل تقوم بالمرور والتفتيش يومياً، على مناطق الاستقبال والمطاعم والغرف والأجنحة الفندقية وحمامات السباحة والمطابخ لمتابعة التزامها بتطبيق الاشتراطات الوقائية والصحية والسياحية.

فنادق جديدة

شهدت مدينة شرم الشيخ افتتاح رئيس الوزراء، قبل أيام، واستعداداً لقمة المناخ، عدة فنادق حديثة، أبرزها أحدث فنادق سلسلة كليوباترا، لتعزيز زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بالمدينة، ولاستيعاب حركة السياحة الوافدة، فضلاً عن المشروعات الفندقية، «ريكسوس فيلا»، وفندق «تولينو لامبورجينى»، وفندق «ريكسوس»، وفندق كليوباترا شرم أكواريوم، المصمم بالتعاون مع شركات إيطالية وألمانية.